Svelato il clamoroso motivo dietro l’assenza di Jay White in Canada

Leggi tutta la notizia su aewuniverse

(Di venerdì 29 marzo 2024) Negli ultimi giorni, la All Elite Wrestling ha fatto diverse fermate in. La compagnia di Tony Khan ha tenuto episodi di Dynamite e Collision in città come Toronto, Quebec e Londra, programmando future visite nel paese durante il resto dell’anno. Sfortunatamente, diversi talenti sono stati esclusi dalla programmazione. Uno di loro è Jay, che ha preso parte in alcuni segmenti preregistrati senza essere presente davanti alle telecamere. Le ragioni di questa improvvisa assenza sono state rivelate dall’ultimo rapporto Fightful Select, che ha rivelato che Jaynon ha i permessi di visto necessari per lavorare in territorio canadese. Il problema ricorda quelli vissuti da alcuni wrestler della CMLL o di Gunther, Komander, Miro o Rey Fenix, che sono stati costretti a cancellare le apparizioni a causa di problemi di visto. ...