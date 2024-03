Supermercati | sciopero alla vigilia di Pasqua per rinnovo del contratto | orari e chiusure

(Di venerdì 29 marzo 2024) I sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs lamentano il rischio di un aumento della precarietà e l’abbassamento dei livelli di inquadramento. Previsti presidi e flash mob di fronte ai punti vendita per l'intero turno di lavoro. Federdistribuzione bolla l'agitazione come "immotivata": “Disponibilità a riconoscere gli aumenti salariali”

Sarà un sabato di Pasqua amaro per i molti italiani che andranno al supermercato con la convinzione di fare la spesa per il giorno della Resurrezione. Infatti, questa mattina, è stato proclamato ... (affaritaliani)

Milano, 29 marzo 2024 – Potrebbe essere un sabato di Pasqua complicato per supermercati e clienti. I sindacati hanno infatti indetto uno Sciopero per sabato 30 marzo 2024 a seguito della ... (quotidiano)

sciopero Supermercati sabato 30 marzo 2024: orari e punti vendita. A rischio anche Pasqua e Pasquetta - I sindacati hanno indetto uno sciopero proprio in prossimità delle festività. Possibili disagi nelle principali catene della grande distribuzione ...msn

Il 30 marzo sciopero nazionale nella grande distribuzione: ecco le aziende che aderiscono - Liguria. “È rottura al tavolo di trattativa per il rinnovo del Contratto nazionale della Distribuzione Moderna Organizzata, scaduto nel lontano 2019. L’associazione imprenditoriale, dopo una lunga tra ...ivg

Di Tuoro (Filcams-Cgil), dalla controparte richieste assurde - "Scioperiamo per dire no a una serie di richieste assurde avanzate al tavolo dalla controparte datoriale, come lo smembramento totale delle mansioni con una flessibilità assurda che mortifica la profe ...ansa