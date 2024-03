Supermercati aperti a Pasqua e Pasquetta | gli orari da Il Centro a Esselunga | Carrefour e Gigante

Firenze, 25 marzo 2024 - La spesa a Pasquetta , almeno la mattina, sarà possibile farla un po’ ovunque in Toscana , tranne che nei supermercati Unicoop Firenze, che resteranno chiusi sia domenica 31 ... (lanazione)

Si avvicina la Pasqua e come di consueto tornano a ripresentarsi le classiche domande relative all’apertura o meno delle grandi strutture commerciali. In Italia come a Roma. Cosa resterà aperto ... (ilcorrieredellacitta)