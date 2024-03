Superenalotto | combinazione vincente oggi 29 marzo | un 5 da 134mila euro

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 29 marzo 2024) Pubblicato il 29, 2024 (Adnkronos) – Nessun '6' né '5+1' nell'estrazione deldi, venerdì 292024. Centrato invece un '5' da 134.358. La schedinaè stata giocata in una tabaccheria di Gela (Caltanissetta). Il jackpot per il prossimo concorso sale a 82,9 milioni di. Si torna a giocare domani, sabato 302024, per l'ultimo concorso della settimana e del mese. La schedina minima nel concorso delprevede 1 colonna (1di 6 numeri). La giocata massima invece comprende 27.132 colonne ed è attuabile con i sistemi a caratura, in cui sono disponibili singole quote per 5, con la partecipazione di un numero elevato di ...