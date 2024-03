Supercoppa Italiana | confermato il format a 4 squadre per il 2025

(Di venerdì 29 marzo 2024)anche per la prossima stagione il nuovoo a quattro, nonostante i dubbi di alcuni club Arrivano novità importanti su quella che sarà la prossima edizione della, quella del. C’erano infatti dei dubbi relativi al, con l’indecisione tra il confermare le Final Four di quest’ultima edizione o se tornare

L'edizione 2025 della Supercoppa Italiana si terrà nuovamente in Arabia Saudita. conferma ta dalla Lega Serie A la decisione di proseguire così con il format delle Final Four .Continua a leggere (fanpage)

Supercoppa Italiana 2025: confermato format Final Four e sede Arabia Saudita - L'assemblea della Lega Serie A ha confermato il format delle Final Four anche per la prossima edizione della Supercoppa Italiana, che si giocherà sempre in Arabia Saudita. Il torneo si disputerà a gen ...msn

