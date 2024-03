Supercoppa italiana | confermato il format a 4 squadre in Arabia

(Di venerdì 29 marzo 2024) La prossimasi giocherà con ila 4, e sempre inSaudita. La decisione è arrivata al termine dell’assemblea della Lega Serie A di oggi. Il periodo scelto è quello di gennaio 2025, con le due semifinali e poi la successiva finalissima. L’evento sarà trasmesso in esclusiva sulle reti Mediaset. Le altre decisioni “Si è svolta oggi l’Assemblea della Lega Serie A in collegamento video, con la partecipazione di tutte le 20 Associate. E’ stato istituito, a partire dalla prossima stagione, il Premio Man of the Match, sponsorizzato dal gruppo Panini e consegnato al miglior giocatore di ognuna delle 380 partite del campionato di Serie A. Saranno gli appassionati, attraverso un QR code, a votare il giocatore che riceverà il premio sul campo a fine gara. I club hanno ...

