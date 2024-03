Supercoppa Italiana | confermato format a 4 squadre | si giocherà a gennaio 2025 in Arabia Saudita

(Di venerdì 29 marzo 2024) Lanelresta a quattroe sinuovamente in. E’ questa la decisione presa dall’assemblea della Lega Serie A, riunita quest’oggi in videoconferenza. Il torneo, al quale parteciperanno le prime due classificate del campionato e le finalisti della Coppa Italia, sia inizio. Al termine della riunione, inoltre, è stato istituito il premio Man of the Match, sponsorizzato da Panini, consegnato al miglior giocatore di ognuna delle 380 partite del campionato di Serie A. Questa la nota diramata al termine dei lavori: “Si è svolta oggi l’Assemblea della Lega Serie A in collegamento video, con la partecipazione di tutte le 20 Associate. E’ stato istituito, a partire dalla ...

La prossima Supercoppa italiana si giocherà nuovamente in Arabia Saudita, ma il format è ancora da decidere. La Lega di Serie A infatti non ha ancora deciso se saranno quattro (come quest’anno) le ... (sportface)

Il Milan potrebbe partecipare alla Final Four di Supercoppa Italiana in caso di arrivo al secondo posto. Ma venerdì si capirà qualcosa in più (pianetamilan)

La Supercoppa Italiana 2024, vinta dall’Inter, si è giocato col format della final four con quattro squadre contendenti. Oggi in Lega si è deciso sulla prossima edizione. UFFICIALE ? Nel corso della ... (inter-news)

Supercoppa 2024-2025, confermate le Final Four. Juve, hai più possibilità - La Supercoppa Italiana manterrà il suo format a quattro squadre anche per l'edizione successiva. Come da consuetudine, la competizione si svolgerà in Arabia Saudita per ragioni contrattuali. Il torneo ...ilbianconero

Supercoppa, polemiche inutili: confermate 4 squadre in Arabia nel 2025, le date - Anche nel 2025, dunque tra un anno, la Supercoppa Italiana prevederà 4 sfidanti e si giocherà in Arabia Saudita ...tuttonapoli

Supercoppa Italiana: sarà ancora Final Four in Arabia Saudita. Le squadre in corsa per il 2025 - La prossima edizione della Supercoppa Italiana si giocherà ancora in Arabia Saudita nei primi giorni di gennaio 2025. E presenterà nuovamente la formula Final.calciomercato