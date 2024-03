Superbonus | passo indietro del governo | niente stretta sulla cessione del credito per i comuni del sisma

(Di venerdì 29 marzo 2024) Idell’area del cratere sismico del Centro Italia saranno risparmiati dallasulannunciata dal. Nel Consiglio dei ministri di martedì 26 marzo, l’esecutivo di Giorgia Meloni ha approvato un decreto-legge che introduce nuove limitazioni sul bonus edilizio. L’obiettivo, ha fatto sapere il, è limitare i costi della misura, che già pesano per oltre 100 miliardi di euro sui conti pubblici e secondo le ultime stime potrebbero essere anche più alti del previsto. Laapprovata dalè per certi versi inaspettata, se si considera che il provvedimento non era nemmeno tra i punti all’ordine del giorno per il Cdm. L’evoluzione delIl decreto-legge presentato dal ministro dell’Economia ...

Cancellato il Super bonus , ora il governo è già costretto a pensare a nuovi bonus edilizi . Non una scelta, perché a chiede rlo – anzi imporlo – è l’Ue . La nuova direttiva per gli immobili residenziali ... (lanotiziagiornale)

Editoria, Marra: "Ia macchina possente ma servono regole" - L'editore dell'Adnkronos: ''Le nuove tecnologie sono sempre fonte di nuove opportunità, ma la creatività appartiene all’uomo e su questa frontiera la macchina, anche la più sofisticata, arriverà sempr ...adnkronos

Salvo il Superbonus nel cratere, Confartigianato: “La politica ci ha ascoltati" - Il nostro ruolo è, del resto, quello di presidio degli interessi territoriali e ci siamo subito mossi per spronare il Governo affinché confermasse la stabilità dei provvedimenti in essere: quello che ...viverecamerino

Superbonus, Di Girolamo: gioco di prestigio del governo che prende in giro terremotati e aziende - ROMA – “Non sanno quello che fanno e se lo sanno la cosa è ancora più grave: non hanno risolto niente e cercano di far passare come successo un fallimento totale. Prima fanno un pasticcio in ...ekuonews