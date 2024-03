Superbonus | marcia indietro del Governo | rimarrà per i comuni terremotati

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 29 marzo 2024) Roma, 29 marzo 2024 – Lo stop allo sconto in fattura e alla cessione del credito previsto dal dlnon si applicherà agli immobili danneggiati dai terremoti di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016. Lo prevede l’ultima bozza del decreo in cui si specifica che la deroga “trova applicazione nel limite di 400 milioni di euro per l’anno 2024 di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatesi il 6 aprile 2009”. Il testo precisa ancora che spetta al Commissario straordinario per la ricostruzione assicurare “il rispetto del limite di spesa, verificandone il raggiungimento ai fini della sospensione della deroga, anche avvalendosi dei dati resi disponibili sul Portale nazionale delle classificazioni sismiche gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri”. Dopo e polemiche e ...