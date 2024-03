Superbonus | mancata deroga all’Emilia Romagna L’ira di Bonaccini | ”E’ una vergogna”

(Di venerdì 29 marzo 2024) Bologna, 29 marzo 2024 – Le Marche sorridono, l’Emilia-si ribella. Laal dlper i Comuni del cratere in Emilia (terremoto 2012) rappresenta "una discriminazione vergognosa. Il governo ponga subito rimedio a una decisione che penalizza chi ha lavorato meglio di altri". STEFANO, PRESIDENTE REGIONE EMILIA-Così il presidente della Regione, e attuale commissario per quel sisma, Stefano. "Hanno deciso – osserva – di dare deroghe per il dla tutte le regioni colpite da terremoti e sisma, esclusa l’Emilia-: discriminazione vergognosa, che ignora le richieste di sindaci e amministratori locali, anche di centrodestra, e che colpisce in particolare quelle persone ...

Roma, 29 mar. (Adnkronos) - "Ricostruzione. Mancata deroga al dl Superbonus per i comuni del cratere in Emilia. Una discriminazione vergognosa. Il governo Meloni ponga subito rimedio a una decisione ... (liberoquotidiano)

Roma, 29 mar. (Adnkronos) – “Ricostruzione. Mancata deroga al dl Superbonus per i comuni del cratere in Emilia. Una discriminazione vergognosa. Il governo Meloni ponga subito rimedio a una decisione ... (calcioweb.eu)

Maravalli (Lega): promessa mantenuta, il Superbonus cratere resta - Era già emerso nell’interlocuzione informale avuta il 26 marzo scorso tra il ministro e il segretario Latini, il collega on .Marchetti e il capogruppo Marinelli che la squadra della Lega non ha mai av ...viverecamerino

Superbonus: Bonaccini, 'mancata deroga per comuni terremoto è vergognosa' - Roma, 29 mar. (Adnkronos) - "Ricostruzione. mancata deroga al dl Superbonus per i comuni del cratere in Emilia. Una discriminazione vergognosa. Il governo Meloni ponga subito rimedio a una decisione c ...lagazzettadelmezzogiorno

Mancato Superbonus per difformità catastali, si può citare la ditta incaricata per non aver fatto i lavori - Nel 2022 era stato dato mandato ad una ditta di effettuare i lavori di Superbonus. Dopo una serie di sopralluoghi la ditta è sparita. L'anno dopo ci comunica ...repubblica