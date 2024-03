Superbonus | il governo esclude le onlus E la stretta penalizza una ventina di Rsa

(Di venerdì 29 marzo 2024) LA RETROMARCIA. Il decreto legge toglie agli enti non profit l’accesso al beneficio fiscale per l’efficientamento Il Csv: si perde un’opportunità. Le Case di riposo: con la sostenibilità energetica possibile contenere le rette.

Il governo corregge il tiro dopo le polemiche delle ultime ore: le nuove regole restrittive sul Superbonus , annunciate in un decreto a sorpresa, non si applicheranno nei Comuni terremotati ... (fanpage)

Dopo le critiche e le richieste di modifica, il governo fa una parziale retromarcia: lo stop allo sconto in fattura e alla cessione del credito previsto dal dl Superbonus non si applicherà infatti ... (ilfoglio)

Allarme rientrato per il Superbonus nelle aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016 nel Centro Italia. In meno di 48 ore il governo ha cambiato idea e ha fatto marcia indietro sul taglio del ... (ilfattoquotidiano)

Superbonus, Castelli: "Le ragioni del cratere sono state rispettate" - Anche in questo nuovo Decreto legge sul 110%, diversamente dalle indiscrezioni iniziali, le ragioni del cratere sono state rispettate sono certo che questa attenzione non verrà meno. Ho personalmente ...viverecamerino

Superbonus: Castelli, misura resta grazie all’impegno del governo - Peraltro, per le comunità del cratere l’uso del 110% si è reso necessario solo per integrare il contributo parametrico per la ricostruzione, dopo la fiammata inflazionistica che aveva fatto saltare ...picusonline

SMA: PUGLIA ACCOGLIE BAMBINO PALESTINESE DI 9 MESI (2) - La collaborazione tra la Regione Puglia e il governo, nella persona ... (© 9Colonne - citare la fonte...) Accedi al servizio Nove Colonne ATG e leggi il resto dell’articolo ...9colonne