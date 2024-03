(Di venerdì 29 marzo 2024) IlMeloni ha sempre dedicato una forte attenzione ai problemi della ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016, provvedendo a introdurre norme decisive per il cratere: dal Dl 3/2023 fino al recente rifinanziamento che consente di stabilizzare oltre 350 dipendenti pubblici impegnati nelle opere della ricostruzione. Tutti provvedimenti che non hanno lasciato sole le famiglie e le imprese dei territori colpiti dalla devastante sequenza sismica del 2016/17. Anche in questo nuovo Decreto legge sul 110%, diversamente dalle indiscrezioni iniziali, le ragioni del cratere sono state rispettate sono certo che questa attenzione non verrà meno. Ho personalmente rappresentato alle esigenze del cratere e la certezza di non essere lasciato solo. Il decreto consentirà ai proprietari degli immobili lesionati o distrutti dal ...

Giorgia Meloni continua ad attaccare frontalmente il Superbonus . Ma per farlo continua a fornire ai cittadini interpretazioni inesatte o numeri falsi. È successo l’ultima volta mercoledì sera, ... (ilfattoquotidiano)

Giorgia Meloni critica il Superbonus ma fa confusione sulle cifre: dice che con la misura sono stati ristrutturati 6 castelli al costo di 1 miliardo. In realtà i castelli sono 8, ma la cifra ... (fanpage)

Inizierà al Senato l’iter parlamentare del decreto Superbonus approvato in Consiglio dei Ministri il 26 marzo scorso. Sarà assegnato alla Commissione finanze. “Non appena arriva – ha detto il ... (secoloditalia)

Superbonus, Castelli: "Le ragioni del cratere sono state rispettate" - Anche in questo nuovo Decreto legge sul 110%, diversamente dalle indiscrezioni iniziali, le ragioni del cratere sono state rispettate sono certo che questa attenzione non verrà meno. Ho personalmente ...viverecamerino

Superbonus: Castelli, misura resta grazie all’impegno del governo - Peraltro, per le comunità del cratere l’uso del 110% si è reso necessario solo per integrare il contributo parametrico per la ricostruzione, dopo la fiammata inflazionistica che aveva fatto saltare ...picusonline

Superbonus, arriva la deroga per le zone terremotate - (Teleborsa) - Ancora novità sul fronte Superbonus. Nell'ultima bozza di decreto dedicato ... Si era mosso in prima persona anche il commissario per la ricostruzione Guido Castelli. Anche il sindaco ...finanza.repubblica