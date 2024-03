Super Sinner batte Medvedev | è la terza finale della carriera al Masters 1000 di Miami

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 29 marzo 2024), 29 marzo 2024 – Janniktravolge Daniilper 6-1, 6-2 in 1h10? nella semidell’Atpdie si qualifica per lain programma domenica. L’azzurro 22enne, testa di serie numero 2 e terzo giocatore del mondo, domina il russo, terzo giocatore del tabellone, in un match senza storia. Rispetto alladell’Australian Open vinta a gennaio al quinto set dopo una straordinaria rimonta, stavoltadetta legge dall’inizio alla fine. Il numero 3 del mondo – che diventerà numero 2 in caso di titolo a– esce sparato dai blocchi, volando sul 5-0 nel primo set contro un avversario incapace di entrare in partita. L’altoatesino è praticamente perfetto: ...