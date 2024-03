Summer “stellare“ Anche Eric Clapton suonerà sugli spalti Aprirà il cartellone

(Di venerdì 29 marzo 2024) Quando sembrava ormai tutto definito, è invece arrivato un altro straordinario annuncio per ilFestival 2024: il grande ritorno di, domenica 2 giugno, a distanza di diciotto anni dalla sua unica esibizione a Lucca, per quello che sarà il concerto inaugurale di questa edizione, che definireè poco. E saranno le mura storiche a fare da scenario all’unico show italiano del celebre “Slowhand“, di fronte a decine di migliaia di fan provenienti da tutta Italia e dall’estero. Per i biglietti, prima ci sarà la pre-sale Virgin Radio, da mercoledì 3 aprile alle ore 10 a giovedì 4 aprile alle ore 23.59 e poi la vendita generale, da venerdì 5 aprile alle ore 10, direttamente su www.ticketone.it.sarà in tour europeo dal prossimo maggio, con date in Gran Bretagna, Irlanda e ...

