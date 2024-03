Sudafrica | incidente autobus | 45 morti

(Di venerdì 29 marzo 2024) 7.50 Gravenei pressi della cittàna di Limpopo, a circa 380 km a nord di Johannesburg. Unè precipitato da un ponte a una profondità di circa 50 metri e si è incendiato. 45 delle 46 persone che erano a bordo hanno perso la vita. L'unica superstite è una bambina di 8 anni, che è stata trasportata in ospedale. Il bus trasportava parrocchiani in pellegrinaggio pasquale. Secondo la polizia, l'autista ha perso il controllo del mezzo, che si è schiantato sulle barriere del ponte e poi è precipitato.

