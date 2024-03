Studio Battaglia 2 replica ultima puntata su Rai Premium | quando rivederla in streaming e in tv

Leggi tutta la notizia su spettacoloitaliano

(Di venerdì 29 marzo 2024), riassunto episodi 5-6 Il riassunto degli episodi 5-6 di, gli ultimi di questa seconda stagione. È guerra tra Michela ed il marito che ha scelto come avvocata la Santacroce. Alberto, intanto, organizza una festa a sorpresa ad Anna. Marina ritrova un amico grazie al podcast “Rinascite”.Nina e Anna seguono Raffaella, ex paziente oncologica, determinata ad avere un figlio. La storia tra Anna e Massimo esce allo scoperto con esiti imprevedibili. Viola trova finalmente lavoro. La relazione clandestina tra Anna e Massimo esce allo scoperto e non basterà un weekend fuori città con Alberto per rimettere le cose a posto. In cerca di un nuovo equilibrio Anna e Alberto partono per un weekend fuori porta. A casa di ...