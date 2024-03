Studenti intossicati in Puglia | scattano le verifiche sul pollo mangiato in hotel

(Di venerdì 29 marzo 2024) Sono in corso accertamenti da parte dell'Istituto zooprofilattico di Putignano su alcuni campioni di carne, trae suino, per i casi di sospetta intossicazione alimentare che hanno colpito 158 persone, trae docenti, in gita scolastica in. Lo comunica in una nota l'Asl Brindisi. L'articolo .

