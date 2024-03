Stranieri | tetto del 20% nelle classI 3 mappe che dimostrano che non ha senso

Continuano le polemiche sulla decisione dell’Istituto di Pioltello di sospendere le lezioni per la festa della fine del Ramadan. Le parole del Presidente Mattarella non sono state sufficienti a ... (ildifforme)

Continuano le polemiche sulla decisione dell’Istituto di Pioltello di sospendere le lezioni per la festa della fine del Ramadan. Le parole del Presidente Mattarella non sono state sufficienti a ... (ildifforme)

Il post di Valditara sgrammaticato diventa un caso politico - Il post di Valditara sgrammaticato diventa un caso politico. Il Pd: “Ministro, adesso lo riscriva in italiano” ...361magazine

Alunni Stranieri, il “tetto” del 20% per classe è un obiettivo realizzabile Ecco la situazione attuale - Il leader della Lega, Salvini, dopo la vicenda della scuola di Pioltello chiusa “per Ramadan”, ha ribattuto proponendo di mettere un tetto alla presenza di alunni Stranieri nelle nostre classi più ...tgcom24.mediaset

Arriva l'Istat, Salvini e Valditara scompaiono: l'Italia si regge coi migranti, piccoli e grandi - Salvini chiede un tetto al 20% per i bambini Stranieri nelle classi. Valditara avalla il ragionamento sostentenendo che se non è possibile stabilire una percentuale precisa (per la realtà territoriale ...huffingtonpost