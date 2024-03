Stranger Things 5 | le nuove foto dal set spoilerano il destino di Will?

(Di venerdì 29 marzo 2024) Il personaggio diaveva dato il via alla storia e sembra sarà centrale nella sua conclusione La Stagione 5 diè attualmente in produzione e dovrebbe arrivare su Netflix il prossimo anno. I fan hanno già avuto modo di vedere alcunedel set e questo ha portato a molte speculazioni. Stavolta, un recente post del co-creatore della serie Ross Duffer mostra un nuovo sguardo a Noah Schnapp nei panni diByers, ma lacontiene anche molto altro. Innanzitutto, il post ha come didascalia "Buon compleanno!", che è una battuta all'interno del fandom. Tuttavia, il vero colpo di scena è la seconda immagine del post, che vede Schnapp in quello che …

Finn Wolfhard , Mike di Stranger Things , ha svelato di non sapere come finirà Stranger Things 5, ma che spera si opti per un finale in “ stile Signore degli Anelli ”. Nonostante le riprese si siano ... (cinemaserietv)

Perfino il cast , mentre sono già in corso le riprese, non è conoscenza del finale della storia Le riprese di Stranger Things 5 sono già iniziate, per quella che sarà l'ultima stagione della serie dei ... (movieplayer)

Millie Bobby Brown non ama guardare film:"Fatico a stare seduta davanti ad uno schermo" - La star di Stranger Things ha confessato di non essere una grande appassionata di cinema.movieplayer

Millie Bobby Brown non guarda film:"Non riesco a fissare uno schermo per troppo tempo" - Millie Bobby Brown ha confessato di non guardare molti film perché non riesce a rimanere attenta per molto tempo davanti allo schermo.cinema.everyeye

Stranger Things 5, la nuova foto dal set fa partire le speculazioni sulla stagione finale - Una foto condivisa da uno dei creatori ha anticipato un momento del nuovo capitolo, scatenando la fantasia dei fan.serial.everyeye