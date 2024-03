“Stop” Serale Amici 23 | incidente in studio durante l’esibizione | costretti a sospendere

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 29 marzo 2024)di23, un’altra registrazione è stata realizzata e dunque le anticipazioni sono qui fornite per chi fosse impaziente di sapere cosa sia successo nellodi Maria De Filippi. Sappiamo già che nel corso della seconda puntata di questa edizione del talent di Canale 5 sarà eliminato. Si tratta di Nicholas Borgogni, che ha dovuto lasciare il programma al termine della prima manche. Ma non solo: al ballottaggio finale ci sono Giovanni e Marisol. In attesa di scoprire chi dei due lascerà per sempre la scuola di23, gli spoiler che circolano già da giovedì pomeriggio in rete ci svelano anche un grande ospite di domenica. In realtà si tratta di un gradito ritorno per il pubblico di Maria De Filippi, quello di uno dei vincitori del talent che si rivede in quelloma nelle vesti ...