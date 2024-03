Stefano Miele svela | “Beatrice? L’ho sentita | già al lavoro con nuovi progetti”

(Di venerdì 29 marzo 2024)hato di aver sentitodopo Il Grande Fratello e hato che è già alconieri sera ha fatto una diretta Instagram con alcuni amici del GF: Angelica, Rebecca e Federico. I ragazzi ed ex gieffini hanno tenuto banco sino a mezzanotte inoltrata seguiti da circa 7mila fan. Una diretta organizzata da Angelica, che da quando i gieffini sono fuori dalla casa di Cinecittà, non vede l’ora di viversi. Così, dopo le chiacchiere che hanno toccato vari temi, Angelica ha chiesto ase avesse sentitodopo il Grande Fratello. Mentrestava per risponderle, gli hanno citofonato e l’abilissimo e ...

Lite tra Sergio e Mirko alla festa del Grande Fratello! Stefano Miele conferma! - La solita festa del Grande Fratello che celebra la conclusione del reality ha scatenato diverse liti fra i gieffini, soprattutto Mirko e Sergio ...tuttosulgossip

Cosa è successo tra Massimiliano Varrese e Josh Rossetti Il gieffino rompe il silenzio - Massimiliano Varrese sulla lite con Josh. L'ex gieffino ha rotto il silenzio sui social: "Imparo il silenzio dell'attesa".tag24

In piazza per le api: "No al Miele extra Ue" - L’iniziativa promossa dall’associazione apistica ‘Miele in cooperativa’, ha visto l’adesione ... Carloni presidente XIII commissione agricoltura Camera dei deputati) e Stefano Vaccari (capogruppo PD ...ilrestodelcarlino