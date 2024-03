(Di venerdì 29 marzo 2024) Secondo quanto riferisce Tuttosport, nella trattativa per ildi Mikec`è distanza tra le parti per quanto riguarda l`ingaggio...

«Il vento è cambiato, eccome» scrive con esulta nza la fedelissima di Elly Schlein ed ex Sardina Jasmine Cristallo nonostante la disfatta del centrosinistra in Abruzzo . E un primo cambiamento sembra ... (open.online)

Archiviata la tappa casalinga di Cortina d’Ampezzo, la Nazionale italiana di Snowboardcross guarda avanti e mette nel mirino il penultimo appuntamento stagionale della Coppa del Mondo 2023-2024, in ... (oasport)

Le ipotesi per dare più peso alle Donne nella Chiesa terranno banco nei prossimi mesi: al Sinodo ma non solo (repubblica)

Stallo per il rinnovo di Maignan Il Milan studia i sostituti - Secondo quanto riferisce Tuttosport, nella trattativa per il rinnovo di Mike Maignan c`è distanza tra le parti per quanto riguarda l`ingaggio del portiere francese.calciomercato

Pulmino per il trasporto di disabili finisce in una scarpata: sei feriti, uno grave - Nel pomeriggio di ieri, 28 marzo, un minibus adibito al trasporto di persone con disabilità è uscito di strada e ha terminato la sua corsa in una scarpata ...laquilablog

Calciomercato Milan: rinnovo complicato per Maignan, idea Mamardashvili - Il rinnovo di Mike Maignan si fa sempre più complicato. Il primo obbiettivo in caso di addio del francese è Mamardashvili ...ilmilanista