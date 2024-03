Sprofondo Vis con la Lucchese L’incubo playout è più vicino

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 29 marzo 2024) VIS 13 VIS (4-3-2-1): Neri F.; Rossoni, Tonucci (43’ pt Mattioli), Zagnoni, Peixoto (32’ st Kemayou); Di Paola, Valdifiori (13’ st Obi), Rossetti; Karlsson, Pucciarelli; Nicastro (13’ st Molina). All. Banchieri. A disp. Polverino, Nina, Pecile, Ceccacci, Loru, Foresta, Mamona, Bastianelli, Iervolino, Gulli, Da Pozzo.(3-4-3): Chiorra; Sabbione, Tiritiello, Benassai; Quirini, Tumbarello, Astrologo (28’ st Alagna), Cangianiello; Guadagni(26’ st Russo) Yeboah (44’ st Magnaghi), Rizzo Pinna. All. Gorgone. A disp. Coletta, Berti, Perotta, Toma, Fedato, Djibril, Fazzi, Ndiaye. Arbitro: Baratta di Rossano. Reti: 26’ pt Di Paola, 33’ pt Rizzo Pinna, 1’ st Tiritiello, 40’ st Yeboah. Note: serata ventosa; spettatori 1.316 (49 ospiti), incasso 7.705 euro; ammoniti Benassai, Molina, Sabbione, Perotta, Pucciarelli e all. Gorgone; angoli ...