Sport in tv oggi venerdì 29 marzo | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 29 marzo 2024)29, una nuova giornata ditutta da vivere in compagnia di OAè nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento inta, dotato della copertura televisiva e. Fari puntati sul torneo di Miami dove Jannik Sinner scenderà in campo per le semifinale del Masters1000 della Florida, affrontando il russo Daniil Medvedev. Ci si gioca l’accesso alla Finale di questo evento e l’altoatesino proverà a dare tutto. Lo stesso proposito per la Virtus Bologna in Eurolega di basket, impegnata contro il Panatinaikos. La compagine emiliana vorrà massimizzare la propria prestazione e regalare una grande soddisfazione ai propri tifosi. Di seguito il calendario, il ...