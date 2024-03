Spider-Man | Kirsten Dunst sulla scena del famoso bacio | “Tutt’altro che romantica”

(Di venerdì 29 marzo 2024) Ladela testa in giù dello-Man di Sam Raimi è entrata nella memoria collettiva, eppure(Mary Jane) ne ha un ricordoche romantico! Tra il freddo e la pioggia, le riprese si sono rivelate l’esatto contrario delle ispirazioni che il regista aveva segnalato all’attrice: “Ricordo che Sam Raimi mi diede un libro di baci famosi per ispirarsi, ma voleva anche rendere il momento unico, anche se in realtà è stato un po’ penoso farlo. Pioveva a dirotto, si gelava, Tobey non riusciva a respirare e quindi era quasi come se lo stessi rianimando“, ha raccontato. Intervenendo al Jonathan Ross Show,ha praticamente infranto ogni illusione di romanticismo connesso alla, ma siamo sicuri che, nel cuore dei fan, ...

