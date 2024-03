Spettacoli in piazza e a ingresso gratuito

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 29 marzo 2024) Torna "Il Baule dei sogni" a Santa Maria a Monte. I primi due, lunedì 1 aprile e martedì 2 aprile, si terranno all’aperto indella Vittoria e saranno a, una sorpresa di Pasqua per tutte le bambine e i bambini. Per pasquetta in programma "Clowngiulivo Baloon Show", produzione Catalyst, età consigliata dai 4 anni. Martedì 2 sarà la volta de "La grande sfida tra il riccio e la lepre", produzione Solema/Teatro Glug, età consigliata dai 3 anni. Gliiniziano alle 16.30.