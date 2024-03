Spariscono in Italia due giovani ragazze | sono scappate Dove potrebbero essere dirette

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 29 marzo 2024) Dueminorennisparite da Ravenna negli ultimi due giorni: si teme siano fuggite verso Napoli per seguire un’amicizia online.scomparse in Romagna: la pista delle indagini – Ilcorrieredellacitta.comScomparse duedella zona di Ravenna. Si tratta di Michelle Carlucci (12 anni) e Sofia Rivera Alvares (13 anni). Entrambe lescomparse dai Comuni di Fusignano e Cotignola dalla giornata di mercoledì 27 marzo 2024. L’ultima volta chestate viste dai genitori, ovvero mercoledì scorso, leerano state accompagnate a scuola: frequentavano le scuole medie nel Comune di Alfonsine, nella provincia di Ravenna. In aggiornamento su Il Corriere della Città.