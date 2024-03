Spaccio di cocaina a Guidonia | Carabinieri arrestano due fratelli

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 29 marzo 2024)hanno stanato fiorente mercato dellanel Comune diMontecelio: in arresto duestanano mercato della: l’operazione anti-droga – Ilcorrieredellacitta.comOperazione anti-droga dei, con i militari che hanno bloccato un traffico diall’interno di un quartiere comunale. Gli uomini dell’Arma sono riusciti a rintracciare e mettere in arresto due pusher della zona, risultati peraltrodalle indagini e le successive operazioni di identificazione. Gli spacciatori, poco più che ventenni, sono stati colti in flagrante mentre preparavano il mercato della droga in vista delle festività pasquali. su Il ...