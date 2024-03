Sospiro di sollievo | trovate a Napoli le due ragazze del Ravennate

(Di venerdì 29 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri della stazione di San Pietro a Patierno del Nucleo Investigativo di, in stretto coordinamento con personale del Nucleo Investigativo di Ravenna, hanno rintracciato la 12enne Michelle Carlucci e l’amica 13enne Sofia Rivera Alvares, entrambe della provincia di Ravenna, allontanatesi la mattina del 27 marzo scorso, prima di entrare a scuola, senza dare notizie ai propri genitori. Le ragazzine sono stateal corso Arnaldo Lucci 148 nel B&B ‘Bernadette’. Le minori, in ottimo stato di salute, verranno affidate ai genitori che stanno per arrivare nella stazione carabinieri di San Pietro a Patierno. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

sospiro di sollievo : è meno grave del previsto l’infortunio di Gisel Villaruel . L’argentina di casa Use Rosa Scotti, uscita a Torino nel finale per un brutto colpo al ginocchio, si è sottoposta a ... (sport.quotidiano)

Nel giorno in cui i trattori belgi hanno nuovamente protestato a Bruxelles, impegnando le forze di polizia che hanno reagito con gli idranti, i rappresentanti degli Stati membri nel Comitato ... (secoloditalia)

Bologna , 28 marzo 2024 – Joshua Zirkzee brucia le tappe per esserci contro la Salernitana. Nell’ allena mento di oggi il centravanti olandese è rientrato in gruppo e si candida a un posto tra i ... (sport.quotidiano)

Ragazzine scomparse da Ravenna ritrovate a Napoli: erano in un B&B della stazione centrale - Sono stati giorni di ansia e disperazione per i familiari delle giovani studentesse fino al Sospiro di sollievo di poco fa.napolitoday

Bebber (Aris): «Da Schillaci e Regioni una dimostrazione di responsabilità civile». Poi: recuperare risorse in Pnrr ancor prima che in manovra - «Una dimostrazione di responsabilità». Così Padre Virginio Bebber, presidente dell’Aris, associazione tra le più attive nel manifestare l’inapplicabilità del nuovo tariffario in quanto ...sanita24.ilsole24ore

Kvaratskhelia, il risultato degli esami - Il Napoli tira un Sospiro di sollievo: ora, però, c’è da capire come comportarsi in vista di un match fondamentale come quello di domani al Maradona contro l’Atalanta. Uno scontro diretto che dirà se ...ilnapolionline