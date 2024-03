Sospetti in municipio Quell’assunzione da semplice geometra

(Di venerdì 29 marzo 2024) Massimo Gentile è entrato in Comune a Limbiate superando un concorso per un posto in categoria C, per il quale bastava il diploma da. "Per questo motivo non era necessaria la verifica sull’iscrizione all’albo degli architetti", puntualizza il sindaco Antonio Romeo. Quella stessa verifica che invece un anno prima, per un concorso per categoria D, fu fatta a Castenedolo, in provincia di Brescia, e fu motivo di esclusione di Massimo Gentile, che risultava sospeso dal 16 gennaio 2016 per motivi disciplinari, proprio come si legge ancora oggi nel sito dell’Ordine degli architetti di Trapani. L’altra sera il sindaco ha convocato i componenti dell’opposizione per relazionare sull’accaduto. "Le forze di opposizione della lista civica Limbiate Solidale, Partito Democratico e Movimento 5 Stelle esprimono la propria preoccupazione per la situazione circa la legalità a ...

