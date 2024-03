Sorsi e morsi di Giappone a Piazza Navona | il mondo fluttuante di Vivi & Ukiyoe

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 29 marzo 2024) La tranquillità e l’ispirazione dei tradizionali giardinisi. La cerimonia del tè, gli autentici sapori della tradizione culinaria come l’arte del sushi e l’esperienza del ramen. La spiritualità dei templi storici e la bellezza dell’arte pittorica e ceramica dei maestri artigiani. Sono tante le suggestioni che ilci regala attraverso la sua millenaria storia di arte, cultura e tradizioni. Un viaggio immersivo sempre nuovo, sempre diverso, che stupisce e incanta in tante forme, tra scoperte e nuove affascinanti esperienze. Proprio aldel Sol Levante e in particolare all’artese del periodo Edo, è dedicata la mostra “. Il. Visioni dal”, una interessante esposizione curata da ...