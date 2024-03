Sorpresa di Pasqua Disegni e sculture “parlano“ al Museo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 29 marzo 2024) Unadedicata all’arte contemporanea. Domenica il MAC di Lissone sarà aperto in via straordinaria per tutto il giorno, per permettere visite anche durante le festività. Nelle sale deld’Arte Contemporanea di viale Elisa Ancona si potranno ammirare le opere della mostra “Amami Ancora“, una personale dell’artista milanese Alice Ronchi che si sviluppa su tutti e quattro i piani della struttura espositiva: si tratta di 40che dialogano con alcuni capolavori della Collezione Storica del MAC, tra cui quadri firmati da maestri del secondo ‘900 come De Chirico, Schifano, Cheval-Bertrand e Peter Bruning. Visite dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19, con ingresso libero. Ilsarà invece chiuso lunedì. F.L.