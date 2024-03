Sondaggi TP | fiducia in Meloni per la prima volta sotto il 40%

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di venerdì 29 marzo 2024) Torniamo con il consueto appuntamento settimanale di Termometro Politico con i principali temi di attualità. Questa settimana ci siamo focalizzati su tre diversi. In primis, abbiamo chiesto ai nostri lettori circa la responsabilità dell’attentato terroristico occorso nella sala concerti di Mosca. Poi, l’opinione sulla chiusura della scuola di Pioltello per la fine del Ramadan. Infine, la parentesi sui test psicoattitudinali per magistrati: giusto o sbagliato? A questo aggiungiamo, come sempre, intenzioni di voto ein Giorgia. Cominciamo.TP: attentato in Russia è reale responsabilità dell’ISIS, ma c’è l’ombra dei servizi segreti occidentali Partendo dalla principale notizia della settimana, abbiamo chiesto ai nostri lettori circa il responsabile dell’attacco terroristico di Mosca. Per la gran ...