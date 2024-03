SOCIAL – Milan | Rafael Leao fa un regalo speciale a Jason Derulo

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di venerdì 29 marzo 2024) Dopo il suo concerto aha incontratoda parte dell’attaccante del, le immagini suiLa musica è da sempre l’altra grande passione di, il portoghese non l’ha mai nascosto. Non a caso l’attaccante delha deciso di non accontentarsi di ascoltarla ma anche di farla, con il nome d’arte di WAY45. Ecco quindi che non sorprende vedere alcune sue immagini al concerto al Forum di Assago in occasione del concerto, artista di fama internazionale. Al termine dell’esibizione l’attaccante delha raggiunto il famoso cantante americano nel backstage, dove...