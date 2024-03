Social | e-commerce e auto elettriche | ecco come la Cina ci spia

(Di venerdì 29 marzo 2024) Da TikTok a Timu, fino alle. Che si tratti dinetwork, di siti di vendita online o costruttori di veicoli elettrici, in questa fine di mandato per il presidente Joe Biden pare proprio che tutte le attenzioni siano rivolte ai pericoli che vengono dalla. Il caso TikTok Cominciamo dalla vicenda TikTok: il 12 febbraio di quest’anno il Wall Street Journal ci informa trionfalmente che il presidente Biden ha aperto un proprio profilo sulnetwork. L’idea – viene spiegato – è parlare ai giovani elettori e il modo migliore di farlo è parso quello di esordire parlando di calcio, quello americano, in occasione del Super Bowl. Grande sospiro di sollievo da parte della dirigenza di ByteDance, la società che ha creato TikTok: se il presidente stesso usa i nostri servizi – ...

