Sinti in via Lazzaretto Indagati in dodici Ultimato lo sgombero e rimosse le roulotte

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 29 marzo 2024) Loin viaa Gallarate è stato completato, dall’area di proprietà comunale lesono state, collocate in deposito, non essendo sequestrate sono formalmente a disposizione deisgomberati, tra di loro ci sono 12. In un comunicato diffuso nella serata di mercoledì la Polizia locale ha spiegato l’operazione condotta in esecuzione di una misura cautelare richiesta dalla Procura della Repubblica ed emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Busto Arsizio con "il sequestro preventivo e lodell’area di proprietà del Comune di Gallarate, sita in Via, occupata abusivamente nei primi mesi del 2021 da un gruppo di famiglieche, dopo aver eluso ...