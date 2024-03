Sinner asfalta Medvedev | è in finale a Miami Il colpo che ha tagliato le gambe al russo | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 29 marzo 2024) Janniksi qualifica per ladel torneo Masters 1000 di. Battuto ilDaniilcol punteggio di 6-1, 6-2. Una partita da fuoriclasse vero per il tennista altoatesino che non è mai stato impensierito dal rivale. Primo set vinto con assoluta scioltezza e nel secondo lo spartito non cambia. Un tennis di altissimo livello, certificato da alcuni colpi che solo un vero campione sa fare.commette tanti errori, ben 22, e il tennista italiano è bravissimo a sfruttarli tutti. Vinto in appena 1 ora e 10 il quinto match consecutivo contro il. Vendicata così ladidello scorso anno dovevenne battuto proprio da. Nell'ultimo atto del torneo ...