Silos a Borgo Falconieri | Di Genesio Pagliuca | “La demolizione è l’unico rimedio al pericolo”

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 29 marzo 2024) Fiumicino, 29 marzo 2024 – “Esprimiamo profonda preoccupazione riguardo all’ordinanza emessa dal sindaco in merito al fabbricato situato in via della Stazione di Palidoro 20. Un provvedimento che altro non è che una copia di quanto comunicato dai Vigili del fuoco e che rischia di essere solo un buco nell’acqua”. Lo dichiara, in una nota stampa, il capogruppo del PD Ezio Di. “La condizione di deterioramento dei vecchinei pressi di, infatti, è giunta ormai a livelli estremamente preoccupanti – prosegue Di-. Di fronte a un contesto simileè un’ordinanza diimmediata di tali, con l’eventuale richiesta di ...