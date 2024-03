Si sporge per fare una foto Turista muore sul monte Conero precipitando in un dirupo

(Di venerdì 29 marzo 2024) AGI - Unacinquantenne, originaria della Repubblica Ceca, è morta questa mattinain undel. Da quanto si è appreso, faceva parte di un gruppo du escursionisti che stavano percorrendo il sentiero 302, che porta al Passo del Lupo. La donna si sarebbe fermata forse per scattare unagrafia, scavalcando la staccionata protettiva: a quel punto avrebbe perso l'equilibrio,per oltre 10 metri. Gli amici che erano con lei hanno dato subito l'allarme, ma quando i soccorsi sono arrivati sul posto e si sono calati per raggiungerla hanno potuto solo constatare che era già morta.

