Si fa i selfie con oggetti rubati nelle case e si vanta di aver rubato giochi per la figlia | arrestato

(Di venerdì 29 marzo 2024) Proprio quelle foto, rinvenute sul suo telefono dopo un arresto in flagranza, hanno permesso alla polizia di Ferrara di incastrare l'uomo e di ricostruire il modus operandi del ladro e dei suoi complici. Due le ordinanze di custodia cautelare in carcere eseguite dalla polizia per quindici furti in casa ai danni di ignari cittadini.

Dopo il discorso ufficiale e il pranzo in mensa con i militari , anche una partita a calciobalilla : durante la sua visita in Libano la premier Giorgia Meloni ha trascorso così alcune ore alla base di ... (quotidiano)

Felice e senza trucco , Lady Gaga posta su Instagram un selfie di ringraziamento per gli auguri ricevuti da tutto il mondo. La foto regala una vista perfetta sul suo hair look biondo siderale. Un ... (iodonna)

Andrea Delogu a Parigi con il fidanzato Luigi Bruno: «Bloccati in treno per un guasto... ho prenotato 3 settimane fa il ristorante per il pranzo» - Andrea Delogu e il fidanzato Luigi Bruno trascorreranno le vacanze pasquali in Francia, più precisamente a Parigi. Proprio questa mattina la speaker radiofonica aveva ...leggo

“L’ultima poesia è per Valeria, tra lei e Geolier c’è una pausa”: tutto sul gossip con la Rosa Ricci di Mare Fuori - Fonti vicine all'entourage del rapper confermano a Fanpage.it la crisi con Valeria: "Una pausa di riflessione dovuto a un momento personale di entrambi ...fanpage

Fedez e Barbara D’Urso, l’incontro che non ti aspetti: cosa è successo - Il mondo del trash italiano è un mondo bellissimo e gli appassionati del campo lo sanno bene, per questo rimangono fedeli. Poche ore fa, ad esempio, Fedez e Barbara D’Urso si sono incontrati in treno ...comingsoon