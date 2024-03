Si affiancano con il motorino a un automobilista e gli sfilano dal polso l’orologio da 70mila euro - Il colpo è andato a segno intorno a mezzogiorno di ieri, giovedì 28 marzo, al semaforo di via Carlo Bazzi nella periferia sud di Milano. Un orario di punta, dove sono numerose le auto che percorrono ...fanpage

Tim, verso assemblea con poker liste cda: martedì con Vivendi a Golden Power - Conto alla rovescia per il termine ultimo per il deposito delle liste per rinnovare il cda di Tim. L'ora X scatta a mezzanotte di oggi, ma la pubblicazione ...lapresse

Pettirosso in prima linea con la carica dei 50 nuovi volontari - Hanno risposto in tanti alle selezioni per diventare volontario del Centro Fauna il Pettirosso: agricoltori, impiegati, pensionati, agronomi… tutti sono andati per poter dare una mano. Già nuove prov ...temponews