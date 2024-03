Sfida in panchina Torino-Monza | amici contro Un punto tra Juric e Palladino

(Di venerdì 29 marzo 2024) La partita nella partita, di, si gioca in. Ivane Raffaelesono-nemici per l’Europa, di fronte nell’antipasto di Pasqua per tenere vivo un sogno che supera i confini. La loro storia è legata a doppio filo, su piani differenti. Il primo livello è il campo, checondividono in un Marassi rossoblù che dopo di loro non ha più conosciuto le note europee del giovedì. Quel Genoa, stagione 2008/2009, fu capace di raggiungere la possibilità di giocarsi l’accesso all’Europa League attraverso i preliminari, superati all’inizio della stagione successiva. Era, per intenderci, anche il Genoa di Thiago Motta: guardando i risultati attuali, in, di Ivan, Raffaele e Thiago, è più ...

Non c’è solo il Milan su De Zerbi . Il Bayern Monaco fa sul serio per l’allenatore italiano e sfida Moncada Il futuro di Stefano Pioli sulla Panchina del Milan sarà tutto da scrivere. A fine stagione ... (dailymilan)

Mai dire mai. Anche se forse il tempo per vedere Gian Piero Gasperini potrebbe anche essere passato, per un possibile dopo- Allegri rimane anche... (calciomercato)

Il Sassuolo cerca il post Ballardini: nuovo nome per la panchina - La stagione del Sassuolo si sta rivelando particolarmente difficile, tanto da arrivare in piena zona retrocessione e a far fatica ad uscirne, anche con il ...footballnews24

Lazio, Giordano: "Immobile mai in panchina, stesso discorso per Luis Alberto" - Poco più di 48 ore al big match dell'Olimpico tra Lazio e Juventus. Una gara importante e che suscita molta curiosità soprattutto dal lato dei biancocelesti guidati per la ...lalaziosiamonoi

Atalanta, Koopmeiners a Napoli in panchina in vista della Fiorentina. Out De Ketelaere - L’Atalanta è attesa dal Franchi mercoledì sera per l’andata della semifinale di Coppa Italia. Prima la Sfida al Napoli Teun Koopmeiners è sempre più vicino alla convocazione per la trasferta dell’Atal ...informazione