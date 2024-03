Serie D Cenaia tutta grinta e coraggio Pari col Livorno

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 29 marzo 2024) S.C.1969 11915 1 S.C.1969: Borghini, Rossi, Papini, Scuderi, Pasquini, Rustichelli (26’st Manfredi), Caciagli, Tognocchi (1’st Bartolini), Simonini (14’st Becucci), Fontana (41’st Malara), Ferretti (32’st Degli Esposti). All. Iacobelli. US1915: Facchetti, Tanasa, Nardi, Luci, Curcio, Goffredi, Sabattini (11’st Bellini), Tenkorang (34’st Frati), Cori (20’st Farinhas), Schiaroli(11’st Carcani), Camara (23’st Menga). All. Fossati. Arbitro: Grieco di Ascoli Piceno. Marcatori: al 19’pt Luci, 21’st Bartolini. Note: al 27’st espulso Caciagli per doppia ammonizione. PONTEDERA – Finisce ità, con un gol per parte l’anticipo della giornata di campionato tra ile ilgiocata nella cornice del Mannucci" di Pontedera. La ...