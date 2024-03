Serie B | dentro il lunch match di Pasquetta Modena | lunedì il Bari | la vittoria è d’obbligo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 29 marzo 2024) Tornare allasomiglia tanto ad un imperativo. La settimana che porta aldicon ilsta progressivamente e lentamente per esaurirsi, pare sia passata un’era calcistica dal pari Cittadella e per tanti versi è stato anche positivo, solitamente il ricordo di qualcosa di non piacevole più è lontano e più lo si riesce a mettere da parte. Della"lontano dagli occhi, lontano dal cuore", giusto per metterci quel pizzico di cultura musicale che sempre ci aiuta a disegnare il momento canarino. Nella pausa, Paolo Bianco ha avuto la possibilità di lavorare senza ombra di dubbio sulla mente di una rosa apparsa sfiduciata nell’ultimissimo periodo, a tratti sfortunata e in altri ancora troppo imprecisa nelle fasi più calde del gioco. Se è vero, come lo è, che le ...