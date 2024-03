Serie A2 | respinto il ricorso Batosta Vigevano | Pansa fuori due turni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 29 marzo 2024) Starà in tribuna a soffrire per due partite consecutive. La corte d’appello sportiva hamercoledì sera il reclamo presentato dalla Elachemavverso alla squalifica di due giornate inflitta dal giudice sportivo a coach Lorenzoa seguito dell’espulsione di domenica nella partita contro Orzinuovi. Il tecnico ducale le dovrà scontare entrambe e la società dovrà pagare una multa di 1.667 euro. Una situazione che mette in difficoltà la squadra ducale su più fronti in un momento delicatissimo della stagione. Per questo per le prossime due gare lo staff tecnico potrà contare sull’aggiunta "volante" di coach Andrea Valentini, tesserato anche per rispettare le norme federali in termini di qualifiche degli allenatori. A guidare materialmente la squadra sarà l’assistant-coach Lorenzo Bruni che guarda all’impegno di ...