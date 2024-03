Serie A – Tudor | all' esordio con la Lazio | sfida la “sua” JuventusNapoli-Atalanta | pareggio vietato | azzurri favoriti a 2 | 10 su Sisal it

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 29 marzo 2024) (Adnkronos) - Roma, 29 marzo 2024 – Il weekend pasquale si preannuncia davvero ricco di big match per laA con sei delle prime nove della classifica che sino tra di loro. Gran parte delle attenzioni saranno rivolte all'Olimpico dove Igorinizia il suo cammino alla guida dellain quella che, per lui, è la gara del cuore: la Juventus. Il tecnico capitolino ha raccolto 174 presenze, da calciatore, con i bianconeri oltre ad essere stato il vice di Pirlo tre stagioni fa. Manon farà sconti e va subito a caccia dei tre punti: gli espertiperò vedono la Juventus favorita a 2,50 contro il 3,10 dellamentre ilè in quota a 3,00. I capitolini cercano di abbattere un tabù perché, negli ultimi 20 anni in ...