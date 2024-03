Serie A | Lazio-Juventus | esordio in salita per Tudor Caccia all' Europa al Maradona e al Franchi

(Di venerdì 29 marzo 2024) (Adnkronos) - Lapunta a interrompere la striscia casalinga di ko, ma i bianconeri partono leggermente avanti. Napoli e Milan favorite su Atalanta e Fiorentina Roma, 29 marzo 2024 - LaA si appresta a vivere un turno di Pasqua ricco di big match in chiave, Napoli e Fiorentina si giocano sabato le residue speranze Champions in casa, rispettivamente contro, Atalanta e Milan. Grande attesa per l'disullapanchina della, reduce da tre sconfitte di fila all'Olimpico: contro unain crisi di risultati (sette punti nelle ultime otto di campionato) gli esperti di Planetwin365 vedono una gara in equilibrio, con i bianconeri leggermente avanti a 2,52 rispetto all' «1», in lavagna a ...

