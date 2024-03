Sequestrati a Palermo giochi d’artificio provenienti da Napoli

(Di venerdì 29 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoI finanzieri del comando provinciale della guardia di finanza dihanno sequestrato 14.000 artifici pirotecnici rinvenuti all’interno di due spedizionida. I militari nel corso dei controlli su alcuni carichidal capoluogo partenopeo hanno notato la genericità dei dati dati riportati sulle bolle di accompagnamento. I controlli eseguiti dalle fiamme gialle hanno consentito pertanto di individuare, in due diversi carichi, complessivi 560 chili di materiale esplodente suddiviso in 140 batterie da 100 lanci ciascuno. E’ stato identificato anche il destinatario di una delle due spedizioni e denunciato per aver messo in pericolo la sicurezza dei pubblici trasporti ricevendo del materiale altamente infiammabile e potenzialmente esplosivo senza le prescritte ...

