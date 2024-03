Sequestrate 2 tonnellate di uova di Pasqua e colombe | “Prodotti industriali spacciati per artigianali”

(Di venerdì 29 marzo 2024)diriconfezionate e poi spacciate per: il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute ha sequestrato duedi dolci tipici della. La campagna ha visto coinvolti a livello nazionale i 38 Nas Carabinieri con oltre 840 ispezioni presso laboratori di produzione ed esercizi di vendita dei tradizionalidolciari. I militari hanno anche verificato la correttezza commerciale e igienica delle materie prime mediante la preventiva vigilanza alle fasi di produzione e fornitura. Gli esiti documentano irregolarità accertate in 324 strutture ed aziende oggetto di ispezione (pari al 38%), la contestazione di 574 violazioni penali ed amministrative, per un ammontare di 425 mila euro, ed il ...

In vista della Pasqua il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute in oltre 840 ispezioni in laboratori di produzione ed esercizi di vendita di uova di cioccolato e colombe ha accertato ... (quotidiano)

In vista della Pasqua il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute in oltre 840 ispezioni in laboratori di produzione ed esercizi di vendita di uova di cioccolato e colombe ha accertato ... (gazzettadelsud)

Controlli a tappeto degli uomini del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute in vista della Pasqua. Il risultato è stato che, in oltre 840 ispezioni in laboratori di produzione ed esercizi di ... (tg24.sky)

Uova di Pasqua e colombe scadute o conservate tra gli escrementi, i Nas sequestrano due tonnellate di dolci - Maxi sequestro di uova di pasqua e colombe scadute o illegali. In vista delle festività il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute in oltre 840 ispezioni ...leggo

Escrementi di roditori nei laboratori e uova scadute: sequestri in tutta Italia - In vista della Pasqua i carabinieri del Nas, in oltre 840 ispezioni in laboratori di produzione ed esercizi di vendita di uova di cioccolato e colombe, hanno accertato irregolarità in 324 aziende, par ...livesicilia

CARABINIERI NAS – UOVA PASQUA: “ CONTROLLI, Sequestrate 2 tonnellate DI PRODOTTI DOLCIARI IN 840 ISPEZIONI - In occasione del periodo pasquale, il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, d’intesa con il Ministero della Salute, ha intensificato le attività di ...agenziagiornalisticaopinione