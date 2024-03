Sella in pressing su Musso Un veterano per i playoff

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 29 marzo 2024) Ventidue giorni dopo il match casalingo vinto con Agrigento, alla Baltur Arena si rivede la. Appuntamento domani sera alle 19 per il turno pre-Pasquale della fase ad orologio contro Latina, fanalino di coda del girone verde con appena 5 successi in 28 partite. Una ghiotta occasione dunque per la Benedetto, che sta viaggiando a vele spiegate per un posto nei, lanciata da 5 vittorie nelle ultime 6 uscite. Ma come da un mese a questa parte, per la sfida contro i pontini, coach Mecacci dovrà fare a meno di Federico Mussini, ancora alle prese col problema muscolare lombare del quale soffre da fine febbraio e che lo ha obbligato a saltare le ultime tre gare. Per controbilanciare l’assenza dell’esterno reggiano, la società nei giorni scorsi si è messa al lavoro portare a Cento il suo sostituto, magari già entro sabato sera. Si tratta ...